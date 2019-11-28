موسوعة جينيس: عمرو دياب الفنان الأكثر فوزا بالجوائز في الشرق الأوسط

أعلنت الصفحة الرسمية لموسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حصول الهضبة عمرو دياب، على أكبر عدد من جوائز الموسيقي العالمية كما أكدت أنه أكثر فنان في الشرق الأوسط يحقق أعلي المبيعات.



وكتبت :"هل كنت تعلم أن الفنان المصري عمرو دياب يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية لأكثر عدد مبيعات من فنان في الشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن عمرو دياب حصل على جوائز لأكثر عدد مبيعات في الشرق الأوسط في عام 1996 و2001 و2007 و2013.



كما اعلنت الصفحة الرسمية لجائزة "ورلد ميوزيك أوورد العالمية" عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بتصدر أحدث اغاني الفنان عمرو دياب "أول يوم في البعد" لقوائم تطبيقات "i tunes".



ونشرت الصفحة الرسمية صور للهضبة وعلقت عليها قائلة: "فعلها مجددًا بعد أن تصدر موقع يوتيوب في مصر، أغنيته الجديدة (أول يوم في البعد) تتصدر أيضًا تطبيق آي تيونز، الميجا ستار يحتل صدارة 15 أغنية من أصل 20 على آي تيونز".



وأضافت: "عمرو دياب كسر رقم موسوعة جينيس العالمية، لكونه الفنان العربي الأكثر حصدًا لجوائز الموسيقى العالمية، إلى جانب كونه أصبح أول فنان عربي توضع صوره في تايمز سكوير في نيويورك، مع احتفال تطبيق (سبوتيفاي)، لكونه الفنان العربي الأكثر سماعًا من خلالها".