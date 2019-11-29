شوبير يعلن موعد انضمام كهربا لـ الأهلي وتفاصيل الصفقة



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمى لمباراة الأهلى والنجم الساحلى، المقرر إقامتها بملعب رادس فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.



وحدد الكاف الثامنة مساء "بتوقيت تونس"، التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدا لإقامة المباراة بين الأهلى والنجم الساحلى.



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة في ظل حاجة الفريق للتدعيم في بعض المراكزوأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن محمود عبد المنعم كهربا نجم افيش البرتغالي يقترب بشده من الانضمام لـ الاهلي حيث أكد أن عقب عودة الفريق من تونس سيتم بدء اتخاذ اجراءات رسمية لضم اللاعب.وأضاف أن انتقال كهربا لـ افيش كان عباره عن خطوة انتقالية وسيشهد الميركاتو الشتوي انضمامه لـ أحد فرق الدوري الممتاز وهو الاهلي .اقرأ ايضا