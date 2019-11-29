موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلي اليوم والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمى لمباراة الأهلى والنجم الساحلى، المقرر إقامتها بملعب رادس فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.



وحدد الكاف الثامنة مساء "بتوقيت تونس"، التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدا لإقامة المباراة بين الأهلى والنجم الساحلى.



ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر التلفزيون التونسي الأرضي وقناة bein sports المشفرة.



وتعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى واحدة من أقوى المباريات داخل أركان القارة السمراء فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة جيدة من أبرز اللاعبين.



وضمّت قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

