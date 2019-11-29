ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلي اليوم والقنوات الناقلة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:01 ص
الأهلى والنجم الساحلي
الأهلى والنجم الساحلي
Advertisements
عمرو الحلواني
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد الرسمى لمباراة الأهلى والنجم الساحلى، المقرر إقامتها بملعب رادس فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وحدد الكاف الثامنة مساء "بتوقيت تونس"، التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدا لإقامة المباراة بين الأهلى والنجم الساحلى.

ومن المقرر أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر التلفزيون التونسي الأرضي وقناة bein sports المشفرة.

وتعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى واحدة من أقوى المباريات داخل أركان القارة السمراء فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة جيدة من أبرز اللاعبين.

وضمّت قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يطير إلى الجونة بصحبة مرتجي ومهند .. صور

السعي إلى القمة.. الأهلي يصل الغردقة لمواجهة الجونة في الدوري

تعرف على موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

القنوات الناقلة والمعلقين .. موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

بعثة الأهلي تغادر لـ تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي

بعثة الأهلي تصل تونس لمواجهة النجم الساحلي

ترشيحاتنا

خضعت لعملية في أمريكا.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلي اليوم والقنوات الناقلة

احذر.. تضخم القلب يؤدي إلى الوفاة المفاجئة

مؤمن زكريا يرد على شائعة استغناء الأهلي عنه بهذه الطريقة

حقيقة حبوب الفيل الازرق مع صيدلانية النزهة قاتلة ابنتها.. وطبيب نفسى: تسبب الهلوسة واخطر من الاستروكس

أخبار الفن.. التعليق الأول لـ نيللي كريم بعد الجراحة وتفاصيل حالتها الصحية.. بكاء لينا الفيشاوي يشعل السوشيال ميديا.. وفاة ممثل كويتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان العرب محمد عبده مفاجأة حفل الترفيه للهلال | صور

حفل الترفيه للهلال.. تركي آل الشيخ يكرم رموز زعيم أبطال آسيا | صور

حقيقة حبوب الفيل الازرق مع صيدلانية النزهة قاتلة ابنتها.. وطبيب نفسى: تسبب الهلوسة واخطر من الاستروكس