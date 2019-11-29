ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير: الأهلي يسعى لضم لاعبين جدد بمركز الدفاع وحراسة المرمى في الميركاتو الشتوي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 03:43 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق عن أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " أون سبورت " أن الفريق يسعى لضم لاعبين جدد بمركز الدفاع خاصة في ظل غياب محمد محمود للاصابة بقطع في الرباط الصليبي وأحمد فتحي لإصابته بقطع في غضروف الركبة.

وأضاف أن الأهلي يقترب أيضا من ضم حارس مرمى من فريق الناشئين حيث يتمسك علي لطفي حارس الفريق الأول بالرحيل للإعارة لـ إنبي أو الجونة ولكن الأهلي يعلن تمسكه به.

وتابع أحمد شوبير أنه في حال رحيل على لطفي سيضطر الأهلي لتصعيد مصطفي شوبير أو أحمد طارق مشددا أنه حتى هذه اللحظة لم يتخذ مجلس الإدارة قرارا نهائيا بشأن هذا المركز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النحس صديق تدريبات المنتخب.. حمدي فتحي وجنش صديقا الإصابة بدون مشاركة رسمية

إصابات متتالية.. الرباط الصليبي حليف الأندية المصرية.. والسبب لايزال غامضا.. تفاصيل

أخبار الرياضة...تركي آل الشيخ يعلن موعد انضمام ميسي لـ الميريا..أول صفقات الزمالك.. كهربا يقترب من بيراميدز...شوبير يهاجم البدري

النجم الساحلي: لم يتأكد إصابة ثنائي الفريق بقطع في الرباط الصليبي قبل مواجهة الأهلي

آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

اخبار الرياضة.. الموت يفجع عمرو السولية.. طوارئ في الزمالك.. ومداعبة غامضة من تركي آل الشيخ

ترشيحاتنا

نائب للرئيس أبرزها.. مصطفى بكري: السيسي يجري تغييرات كبرى فى هذا الموعد| فيديو

الفيلم طلع حقيقة.. حبوب الفيل الأزرق تدخلك أزمنة ما بعد الموت.. تفاصيل

من 30 أكتوبر .. التحريات تكشف حيلة الطالبة بسنت للهروب مع زوجها في المرج بدون علم أهلها

شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عيد ميلاد كاد يتحول لجنازة.. خمسيني ينجو بمعجزة بعد توقف قلبه 5 مرات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة مرعبة لسقوط رجل على قضبان المترو أثناء النظر في هاتفه

مفتاحك اتكسر في الباب.. شاهد أسهل طريقة لإخراجه دون مجهود

نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها