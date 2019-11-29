شوبير: الأهلي يسعى لضم لاعبين جدد بمركز الدفاع وحراسة المرمى في الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلى والمنتخب السابق عن أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " أون سبورت " أن الفريق يسعى لضم لاعبين جدد بمركز الدفاع خاصة في ظل غياب محمد محمود للاصابة بقطع في الرباط الصليبي وأحمد فتحي لإصابته بقطع في غضروف الركبة.



وأضاف أن الأهلي يقترب أيضا من ضم حارس مرمى من فريق الناشئين حيث يتمسك علي لطفي حارس الفريق الأول بالرحيل للإعارة لـ إنبي أو الجونة ولكن الأهلي يعلن تمسكه به.



وتابع أحمد شوبير أنه في حال رحيل على لطفي سيضطر الأهلي لتصعيد مصطفي شوبير أو أحمد طارق مشددا أنه حتى هذه اللحظة لم يتخذ مجلس الإدارة قرارا نهائيا بشأن هذا المركز.