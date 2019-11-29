شوبير يفتح النار على اللجنة الخماسية ويوجه رسالة صادمة لـ الجنايني

هاجم الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن الخطاب المرسل لـ جميع أندية دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن خطاب اتحاد الكرة تضمن إرسال مندوب من كل فريق لتسلم الـ سي دي الخاص بـ رعاة بطولة كأس مصر لطبعها على تيشيرت الفرق وفي حال الامتناع المندوب سيتم توقيع عقوبات صارمة.



وأضاف أن هذا الخطاب " أغرب شيء شاهده في حياته " مؤكدا أن هناك العديد من الفرق ذات إمكانيات مادية ضعيفة فبأي منطق تجبره على طباعة التيشرت الجديد على نفقته الخاصة دون الاتفاق على العائد المادي الذي سيحصل عليه.



وأكمل أحمد شوبير أن الطبيعي والأمر المتبع دائما هو ارسال الملابس للفريق وفي حال تعثر الأمر فيتم ارسال القيمة المادية.



تابع أن الأمر المنطقي أيضا أن يتم الاتفاق مع جميع الفرق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه نظيره ارتداء التي شيرت الخاص بالرعاة.



واختتم شوبير موجها رسالة لـ عمرو الجنايني بضرورة تطبيق العدل ومراعاة الفرق ذات الإمكانيات المادية البسيطة فمن غير المعقول أن تصبح تلك الفرق مقهورة ومظلومة دائما.