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رياضة

شوقي غريب : نجلي هو السبب وراء بقائي في القاهرة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ياسمين تيسير
كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن أول من تنبأ بـ مواهبه في تدريب كرة القدم منذ أن كان لاعبا في فريق غزل المحلة.

وأكد غريب في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " ان محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق هو أول من ساعده في مجال التدريب حيث طلب منه الحصول على دورات تدريبه من أجل إعداده جيدا

وأضاف أنه اتجه عقب ذلك للعمل في المجال التدريبي كمدرب عام تحت قيادة أبو رجيلة بفريق غزل المحلة .

وتابع شوقي غريب أنه اضطر عقب ذلك لـ الاقامة في القاهرة بعد قبول نجله بمدرسة الموهوبين حتى انضم للفريق في عمر الـ 20 مما أجبره على الإقامة في القاهرة حرصا على نجله من متاعب السفر.


حقق المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب الفوز على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 2-1 وتوج باللقب الأول لبطولة أمم إفريقيا بعدما نجح فى حجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أنه فى شهر يناير عام 2018 قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي نظير راتب شهري 150 ألف جنيه.
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