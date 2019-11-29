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أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 29 -11- 2019..فيديو

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
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محمود محسن
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 29 – 11- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.


وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر
سجلت أسعار الطماطم اليوم 7 جنيهات للكيلو.
سجل سعر كيلو البطاطس 8 جنيهات
سجل سعر كيلو الفاصوليا 8 جنيهات للكيلو
سجل كيلو البصل 2.5 جنيه 
سجلت الملوخية 3 جنيهات 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر
سعر البرتقال السكرى 5 جنيه
سعر الليمون 11 جنيها للكيلو
سجلت أسعار الجوافة بين 4 جنيه
سجلت أسعار الرمان 6 جنيه
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