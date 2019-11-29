تتعمد استفزاز ترامب.. كوريا الشمالية تتحدى واشنطن من جديد.. شاهد





وأوضحت الوكالة أن كيم أكد ضرورة تطوير الكثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي، من أجل الجيش هذه السنة.



ومن جهتها دعت واشنطن بيونج يانج إلى تجنّب الاستفزازات، والامتثال للالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدوليّ، وذلك بعد أن أطلقت بيونج يانج القذيفتين، اللتين سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.



عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن تفاصيل اختبار جديد لـ "قاذفة صواريخ" في كوريا الشمالية.أظهر التقرير قيام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون باختبار جديد "لقاذفة صواريخ حجمها كبير جدا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة، ملمحة بذلك إلى أنها قد تكون الأحدث من هذه المعدات.وجاء إطلاق القذيفتين في وقت ما زالت المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي في مأزق، ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن إطلاق القذيفتين يشكل "تحديا جديا" للأسرة الدولية.ونشرت الوكالة صورا للزعيم الكوري الشمالي بمعطف أسود ومبتسما، وهو يحضر هذا الاختبار ويحييه الجنود، وفي صورة أخرى تظهر إحدى القذيفتين بعد إطلاقها في السماء السوداء، وسط لهب مصدره نظام إطلاق مثبت على شاحنة تقل أربع مدفعيات.وقالت الوكالة إن هذا الاختبار كان هدفه تقييم القدرات القتالية للمنظومة، موضحة أن الاختبار أثبت التفوق العسكري والتقني لمنظومة الأسلحة وإمكانية الاعتماد عليه.هذا الاختبار يشكل تقدما عن التجربة التي جرت في سبتمبر، وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية بعدها أنه ما زال يجب اختبار بعض النقاط فيها.