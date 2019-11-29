كلوب يعلق على إقالة إيمري.. ويوجه نصيحة إلى أرسنال

علَّق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على إقالة أوناي إيمري من تدريب فريق أرسنال، بسبب سوء النتائج.



وقال يورجن كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برايتون: «تفاجأت بهذا القرار، يبدو أن الإدارة لم تكن مقتنعة بنتائج الفريق، واتخذت هذا القرار».



وأضاف يورجن كلوب: «اتمنى التوفيق لـ إبمري فهو مدرب رائع، وأثبت نجاحه في عدة درويات، على آرسنال إيجاد حل الآن، هناك مدربون شباب لديهم أفكار رائعة ربما أقل خبرة، لكن بإمكانهم الحصول على فرصة».



وخسر أرسنال بالأمس ضد فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



يذكر أن أوناي إيمري تولي تدريب أرسنال مطلع الموسم الماضي، خلفا للفرنسي آرسين فينجر.