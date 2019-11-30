لكل اسم حكاية.. قرية ذخيرة بالوادي الجديد وعلاقتها بالساقية الحمراء بالمغرب

تعتبر قرية ذخيرة التابعة لمركز بلاط بالوادي الجديد ,نسبة لعائلة ذخيرة وهي من العائلات التى تحتل مكانة كبرى بالمنطقة لرجاحة عقل أهلها وحكمة أفرادها وجذورها التى تضرب فى أعماق التاريخ المصري والمغرب العربي بالإضافة الى رموزها البارزة بمحافظة الوادي وكل أنحاء مصر .



يقول الحاج عبد الوهاب ذخيرة رئيس مركز الأسبق, إن جذور العائلة كانت تعيش في الساقية الحمراء بالمغرب العربي ثم تركت المغرب نتيجة للصراعات التي كانت وقتذاك ثم توجهت الي الصحراء الليبية ومنها إلى صحراء الواحات بالوادي الجديد حيث استقر جدي ذخيره الاول بمنطقة بلاط الاسلامية ومازال المنزل موجود في بلاط الاسلامية لحد الان .



وتابع أنه بعد ان استقرار جده ذخيره الاول في هذا المكان وكان شيخ مشايخ المنطقه وقتذاك واستمر هذا المنصب في العائلة لحد الان.



واشار الي أن احد الابناء وهو عبد السلام انتقل الي منطقة صحراوية بعيدة عن بلاط واستخرج بعض الابار وعمل بالزراعة وتزوج في هذه المنطقة، ولكثرة المياه بالمنطقه تجمع إليه الناس وعملوا بالزراعة وقاموا بعمارة هذا المكانالصحراوي الذي سمي " قريه ذخيره" وأصبحت قرية ذات شأن اداري, واسم ذخيرة كنية اي احد في العائله ويدعونني الحاج عبد الوهاب ذخيرة ولكن اسمي عبد الوهاب عبد السلام امباز على ذخيرة يوسف عبد السلام يوسف عبد السلام ركين سعد عبد السلام يوسف عبد الوهاب علي ذخيره. وهذا ما نتذكره من تسلسل في أسماء العائلة.



وأضاف أن جميع أفراد العائله تجمعت في هذا المكان الجديد واصبحت عائلة ذخيره هي أساس تلك المنطقة وسميت بقرية ذخيرة لوقتنا هذا وما كان يفعله الأجداد من أفعال خيرية وصلح بين الناس ورد المظالم مازال مستمر في العائلة ليومنا هذا وجميع المواطنين خير شاهد على ذلك.



وأوضح أن تاريخ العائله منذ الجذور مشرف الي وقتنا هذا حيث يوجد في العائلة الان رموز متخصصة في جميع المجالات الحياتية فمثلا الدكتور محمد سيد ذخيرة أستاذ جيولوجي كلية علوم جامعة جنوب الوادي والدكتور محمود سيد محمد ذخيره اخصائي نساء وتوليد القصر العيني اسيوط والدكتور عبد العزيز عبد الرازق ذخيره بالقصر العيني وعقيد عمر محمد علي ذخيره ونقيب محمود فوزي ذخيره بالقوات المسلحة وغير ذلك من المهندسين والجيولوجيين, بالاضافة الي أنه تقلد اكثر من منصب آخرها رئيس مركز ومدينة بلاط .

