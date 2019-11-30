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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 51.5% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 51.5 %من إجمالى تعاملات البورصة الأسبوع الماضي على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 41.2 %و العرب على 7.3 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 189.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 127.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 24.2%و سجل العرب 8.8 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2263 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 845.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام
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