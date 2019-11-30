المصريون يستحوذون على 51.5% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 51.5 %من إجمالى تعاملات البورصة الأسبوع الماضي على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 41.2 %و العرب على 7.3 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 189.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 127.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 67 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.



بينما سجل الأجانب 24.2%و سجل العرب 8.8 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2263 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 845.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام

