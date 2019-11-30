مطلوبة على جوجل | أصالة تتألق في حفل موسم الرياض بالسعودية

تألقت الفنانة السورية أصالة نصري، بحفل غنائي ساهر لها على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.وقدمت أصالة خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور وألهبت بها حماسمهم، من بيها أغانيها الأخيرة «بنت أكابر، ما أسامح، كبير الشوق»، وغيرها من الأغاني.وكان الفنان التونسي صابر الرباعي، مفاجأة حفل أصالة بالرياض، إذ حضر للحفل وصعد معها على المسرح لتقديم أشهر دويتو لهما «علي جرى» التي حققت نجاحًا كبيرًا عندما قدّماها لأول مرة عام 2001.حفل أصالة نصري بموسم الرياض، لاقى صدى واسع في السعودية، فسرعان ما انتشر هاشتاج #أصالة_في_الرياض عبر تويتر، وتداول نشطاؤه فيديوهات وصور الحفل، الذي جعل النجمة السورية تتصدر البحث عبر جوجل في السعودية.من جهة أخرى، حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 22 مليونا 946 ألفا، مقتربة من 23 مليون مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، عبر "يوتيوب".وتضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغان، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".كانت أصالة نصري طرحت 3 أغاني بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.والأغنية الثالثة "حاجة متخصكش"، من كلمات ناصر الجيل، الحان وتوزيع آدم حسين، جيتار اوسو، مهندس صوت أندرو داوود، ميكس لندن.