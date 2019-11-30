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بين الناس

أهالي الزاوية الحمراء:القمامة تحيط بنا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:00 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل القارئ محمد حسن، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يشكو فيها من تضرّره من سوء حالة شارع سلامة عفيفى بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

وقال "حسن" إن سلامة عفيفى يعانى من وجود تكسير بالأرصفة بالشارع.

وأضاف أن الشارع يعانى من انتشار القمامة والروائح الكريهة، ما يفسد المظهر الحضارى للحى ويعطل حركة السير.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل وحل المشكلة.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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