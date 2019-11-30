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اقتصاد

رجال الأعمال تعقد اجتماعا مع 5 شركات فيتنامية لبحث استيراد البن والكاجو والأرز

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه سيتم عقد اجتماع مع وفد فيتنامى متخصص فى القطاع الزراعى، بحضور السفير تران كونج، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية فى مصر، وفام كونج، المستشار التجارى بسفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية فى مصر، ورئيسي قطاع الشئون الأفريقية وقطاع الاستيراد والتصدير بوزارة التجارة والصناعة الفيتنامية.

وأضافت الجمعية أن اللقاء، الذى يعقد يوم الاثنين المقبل، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى الفيتنامى المصرى، كما ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات الفيتنامية ونظيرتها المصرية، ويضم الوفد الفيتنامى 5 شركات تعمل فى مجالات استيراد وتصدير الحاصلات الزراعية منها البن والفلفل الأسود والكاجو والأرز، والشحن اللوجيستيات.

وخلال شهر نوفمبر الماضى، التقت جمعية رجال الأعمال المصريين مع وفد من 12 شركة أردنية، وعقد الدورة الـ21 من مجلس الأعمال المشترك، كما التقى رئيسي البورصة وهيئة الاستثمار.
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