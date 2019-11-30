الرئيس الفنزويلي يأمر الجيش بالتعبئة العامة لهذا السبب

أمر الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، بتعبئة وحدات الجيش؛ على خلفية حصوله على معلومات تفيد بأن كولومبيا والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي تعدان لأعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.





وقال "مادورو"، في اجتماع مع عمال النقل بثه على حسابه في "تويتر"، "لدي معلومات تفيد بأن السلطات الكولومبية والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، تعدان لاستفزاز آخر على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا".





وتابع أنه "ينبغي لكافة أفراد القوات المسلحة البوليفارية أن تكون على أهبة الاستعداد القتالي".





وأضاف الرئيس أن الهدف من الاستفزازات التي تعد على الحدود مع بلاده، هو صرف الانتباه عن الاحتجاجات التي تجري في كولومبيا.