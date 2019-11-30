ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق: مقتل وإصابة 11 شخصا في حوادث منفصلة بكركوك

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:00 م
داعش
داعش
Advertisements
أ ش أ
قتل وأصيب 11 عراقيا، اليوم /السبت/ في حوادث منفصلة بكركوك.

وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بمقتل عنصر من الشرطة الاتحادية في هجوم نفذه عناصر داعش غرب كركوك خلال مهاجمتهم نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية قرب "سايلو الرياض" غرب كركوك 45كم.

وأعلن مصدر أمني عراقي إصابة 11 شخصا في ثلاثة انفجارات بقنابل صوتية في محافظة كركوك.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله : إن ثلاث قنابل صوتية انفجرت قرب (جسر دوميز) وأحد فروع مديرية الدفاع المدني و(سوق أحمد آغا) ؛ مما أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم عنصر أمني.
Advertisements

ترشيحاتنا

كريم العريبي يكشف سر فوز النجم الساحلي على النادي الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

محمد فؤاد يتصدر جوجل وهذه تطورات حالته الصحية

صورة غريبة في ملعب لقاء مازيمبي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

سيد معوض لـ هاني سعيد: كان لازم تعتزل الكورة من زمان.. فيديو

المكوجي المتهم بقتل طبيبة السيدة زينب يمثل جريمته ويكشف تفاصيل جديدة.. صور

يبدأ مفعولها في أقل من 20 ثانية.. قصة حبة الفيل الأزرق المعروفة بـ عقار الشيطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدارس لتعليم فنون الغوص بدهب وشرم الشيخ لدعم مركز مصر كأفضل وجهة سياحية

زيرو جمارك تركيا..قائمة بأنواع السيارات ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل.. صور

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي