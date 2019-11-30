العراق: مقتل وإصابة 11 شخصا في حوادث منفصلة بكركوك

قتل وأصيب 11 عراقيا، اليوم /السبت/ في حوادث منفصلة بكركوك.



وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بمقتل عنصر من الشرطة الاتحادية في هجوم نفذه عناصر داعش غرب كركوك خلال مهاجمتهم نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية قرب "سايلو الرياض" غرب كركوك 45كم.



وأعلن مصدر أمني عراقي إصابة 11 شخصا في ثلاثة انفجارات بقنابل صوتية في محافظة كركوك.



ونقلت الوكالة عن المصدر قوله : إن ثلاث قنابل صوتية انفجرت قرب (جسر دوميز) وأحد فروع مديرية الدفاع المدني و(سوق أحمد آغا) ؛ مما أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم عنصر أمني.

