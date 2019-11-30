ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هوس اللقطات.. طارق الشناوى: فساتين الفنانات في المهرجانات تهدف لخطف التريند.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:09 م
مهرجان القاهرة السنمائى
مهرجان القاهرة السنمائى الدورة 41
Advertisements
شيرين عادل
قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن صفحات التواصل الاجتماعى "سوشيال ميديا" تمتلك قانونا مختلفا مقارنة بزوايا النقاد والفنانين عن الأفلام المشاركة ودرجة جودتها.

وكشف طارق الشناوى، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وغيرها تهتم أكثر بإطلالات الفساتين للفنانات، واصفا إياه بـ "هوس الفساتين ورصد اللقطات"، أما النقاد فيهتمون أكثر بعدد الأفلام المشاركة وتحليلها الفنى والدرامى.

وأكد طارق الشناوى أن "السوشيال ميديا" فى مصر ليست مختلفة وغريبة عن غيرها، مشيرا إلى أنه في مهرجان "كان" العالمى، ترصد الكاميرات فساتين الفنانات فى حفل الافتتاح وتصبح محل الحديث فى صفحات التواصل الاجتماعى فى العالم.

وأوضح طارق الشناوى أن مهرجان "كان" العالمى يشهد كل عام منافسة شرسة بين النجمات لخطف الأضواء ورصد الكاميرات، لافتا إلى أنه إذا صادف واتفق المنظمون على ارتداء الفنانات "كعب عالي"، فإننا سنجد من تسير عكس التيار بـ "قدم حافى" على سبيل المثال كنوع من خطف "التريند".

يذكر أن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختتمت أمس، الجمعة، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عددا كبيرا من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إشادة بأداء دينا الشربيني خلال تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حدث ليلا .. شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.. وتركي آل الشيخ يعلن مفاجأة جديدة

بدون بطانة - مكشوف الظهر | رحلة رانيا يوسف مع التريند

الفيلم المقدوني الإله موجود واسمها بترونيا يفوز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية

ها إيه تاني.. فنانون أعادتهم السوشيال ميديا إلى الساحة من جديد

رانيا يوسف وهنا الزاهد الأبرز.. 20 إطلالة أثارت جدلا في مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

آخرهم النائب محمد بدوى دسوقى.. الموت يقبض أرواح 10 نواب تحت قبة البرلمان

لميس سلامة تعلق على رقص الزعيم عادل إمام في عيد ميلاد ابنه رامي.. شاهد

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد: ارتدوا الملابس الشتوية من الجمعة

غدا.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر

زيرو جمارك تركيا..قائمة بأنواع السيارات ينطبق عليها صفر جمارك الشهر المقبل.. صور

دورى أبطال إفريقيا.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الزمالك ومازيمبى فى أول 15 دقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوندا تفتح باب حجز أكورد الجديدة 2020 في مصر..صور

لكل اسم حكاية.. كرانيس الفيوم معقل عبادة التماسيح تعود للعصر اليوناني.. أسسها بطليموس الثاني ونيرون أقام بها المعابد

مدارس لتعليم فنون الغوص بدهب وشرم الشيخ لدعم مركز مصر كأفضل وجهة سياحية