هوس اللقطات.. طارق الشناوى: فساتين الفنانات في المهرجانات تهدف لخطف التريند.. فيديو

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن صفحات التواصل الاجتماعى "سوشيال ميديا" تمتلك قانونا مختلفا مقارنة بزوايا النقاد والفنانين عن الأفلام المشاركة ودرجة جودتها.



وكشف طارق الشناوى، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وغيرها تهتم أكثر بإطلالات الفساتين للفنانات، واصفا إياه بـ "هوس الفساتين ورصد اللقطات"، أما النقاد فيهتمون أكثر بعدد الأفلام المشاركة وتحليلها الفنى والدرامى.



وأكد طارق الشناوى أن "السوشيال ميديا" فى مصر ليست مختلفة وغريبة عن غيرها، مشيرا إلى أنه في مهرجان "كان" العالمى، ترصد الكاميرات فساتين الفنانات فى حفل الافتتاح وتصبح محل الحديث فى صفحات التواصل الاجتماعى فى العالم.



وأوضح طارق الشناوى أن مهرجان "كان" العالمى يشهد كل عام منافسة شرسة بين النجمات لخطف الأضواء ورصد الكاميرات، لافتا إلى أنه إذا صادف واتفق المنظمون على ارتداء الفنانات "كعب عالي"، فإننا سنجد من تسير عكس التيار بـ "قدم حافى" على سبيل المثال كنوع من خطف "التريند".



يذكر أن فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اختتمت أمس، الجمعة، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عددا كبيرا من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

