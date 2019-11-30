هندسة القاهرة تنظم مسابقة للقرآن الكريم.. 4 ديسمبر

ينظم النشاط الثقافي بكلية الهندسة جامعة القاهرة المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم مع الإلمام بأحكام التلاوة يومى 4 و5 ديسمبر المقبل.



واوضح النشاط الثقافي ان المستوى الاول يكون حفظ القران كامل 30 جزءا، والمستوى الثاني حفظ ثلثي القران اى 20 جزءا، والمستوى الثالث يكون حفظ نصف القران اى 15 جزءا، والمستوى الرابع يكون حفظ ثلث القران اى 10 اجزاء والمستوى الخامس لحفظ 5 اجزاء.



وتقام المسابقة بالقاعة الزرقاء بمبني ميكانيكا من الساعة 12 الى 3 عصرا وللفائزين جوائز مادية وعينية من ادارة كلية الهندسة للطلاب الراغبين في الاشتراك التوجه لرعاية الشباب لتسجيل الاسماء والاشتراك بالمسابقة.



وكانت كلية الهندسة جامعة القاهرة، نظمت ملتقى التوظيف والتدريب السنوي الـ 24 لطلبة وخريجي الكلية، يوم الخميس الماضي الموافق 28 نوفمبر بمقر الكلية.



وشارك في الملتقى عدد من الشركات الهندسية الكبرى والعالمية ومتعددة الجنسيات، ومنها شركة ميكروسوفت العالمية، وشلمبرجير، وأي بي ماجيكس، وإنبي، ودار الهندسة، وفودافون، ورواد، وجيزة سيستمز، وبيكسيولوجيك، وحديد عز، وإجادة، وغيرها، بالإضافة إلى نقابة المهندسين.