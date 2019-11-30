شيرين رضا: مشكلتي ليست مع الأطباء البيطريين بل مع الهيئة.. ويهمني ألا يسيء أحد لبلدي.. توقعت نجاح الفيل الأزرق 2 وأغيب عن دراما رمضان 2020

شيرين رضا:

فخورة باختياري عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي الـ 41

أركز على الدور الجيد ولا أهتم بتقديم نوع معين من الأدوار

منة شلبي تستحق بجائزة فاتن حمامة للتميز



في البداية .. حدثينا عن تجربتك عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة الـ41؟



فخورة إنه تم اختياري عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي، وأود أن أتوجه بالشكر لإدارة المهرجان، ولمحمد حفظي، لثقتهم بأنني على قدر كاف من المسؤولية كي أشاهد 17 فيلما، ولقد كنت سعيدة جدًا بمشاهدتي أعمال فنية لا أظن أنني كنت سأشاهدها في حياتي العادية.



ما هي الأفلام التي نالت إعجابك؟



بصراحة شديدة، كل الأفلام نالت إعجابي، وكان الاختيار بينهم صعبا جدًا، لأنني في النهاية لابد ان اختار فيلما واحدا فقط كي يفوز بالجائزة، وهذا هو التحدي الصعب بالنسبة لي.



ما تعليقك على انتقاد بعض الأفلام المشاركة في المهرجان ووصفها بالسيئة؟



أنا لا أستطيع أن أقول أن هنالك فيلما سيئا، كل شخص يقدم عملا فنيا وبذل مجهودا يحترم، لكم ان تتخيلوا كم العذاب الذي يواجهه الفنانون أثناء تصوير الفيلم، لذلك من الممكن أن نقول إن هناك بعض الصنّاع الذين لم يتوفقوا أو لم يستطيعوا توضيح وجهة نظرهم، "مفيش حاجة اسمها فيلم وحش".



كعضو لجنة تحكيم.. ما هي معاييرك لتقييم الأفلام؟



كممثلة يجب ان تشاهد الفيلم بوجهة نظر صناع المجال، ليس كمشاهدة عادية، كما يجب أيضًا ألا أنسى كوني متفرجة، فلابد أن يؤثر الفيلم في كـ متفرجة وسينمائية، أنا أرى إنني لابد وأن أكون داخل الشاشة ولا اتفرج عليها فقط من الخارج.



كيف تعلقين على اتفاقية 5050 لدعم المرأة بمهرجان القاهرة السينمائي في هذه الدورة؟



هذا شئ يسعدني كثيرًا كامرأة، هذه مبادرة جيدة جدًا، لكنني أرى بشكل عام أن السيدة المصرية تأخذ حقها من زمان جدًا وفخورة بكوني امرأة مصرية، "إحنا واخدين حقنا اوي اوي اوي".



ما رسالتك لمنة شلبي بعد فوزها بجائزة فاتن حمامة في المهرجان؟



أود أن أقول لها أنا أحبك، وتستاهلي الجائزة، منة شلبي تعمل بقلبها وعقلها.. وتحب الفن أكثر مننا كلنا، أكثر من أصدقائها وأهلها باستثناء والدتها بالطبع، لكنها تحبه أكثر من جميع الناس والفن بالنسبة لها أهم من كل الناس، دائمًا ما يأتي فنها أولًا ثم يأتي أي شئ أخر، ولذلك أنا سعيدة جدًا لأن المهرجان كرمها، وسعيدة إنهم رأوا المجهود الذي تبذله في كل عمل تقدمه ذلك بجانب الأعمال العظيمة التي قدمتها مؤخرًا.



بعد تصدر فيلم الفيل الأزرق 2 .. هل كنت متوقعة هذا النجاح الكبير للعمل؟



في واقع الأمر كنت متأكدة من نجاح الجزء الثاني من فيلم الفيل الازرق، لأن الفيلم قصته جيدة ومشوقة جدًا، الكاتب أحمد مراد يعلم كيف يروي القصة بشكل جيد جدًا، والمخرج مروان حامد يعلم كيف يصورها، كما أن الناس أشادوا بالجزء الاول وكانوا يريدون أن يعرفوا تكملة القصة من خلال الجزء الثاني للعمل، ولكن بالنسبة للإيرادات لا أحد يستطيع أن يجزم، ولم يتمكن أحد من توقعها.



ما حقيقة تصريحك بعدم المشاركة في الجزء الثالث من الفيلم حال تنفيذه؟



قلت هذا التصريح على سبيل الفكاهة ليس أكثر، لأنني تعذبت بسبب التاتوز التي أرسمها في الشخصية التي أقدمها ضمن أحداث الفيلم، لقد استغرق رسم التاتو على جسدي ما يقرب من 13 ساعة ونصف الساعة، واستغرق 10 ساعات أثناء رسمه في المكتب، واستغرق 3 ساعات ونصف أثناء رسمه قبل التصوير، كما كان هناك مشهد آخر أقول به "وحشتني"، استغرق رسم التاتو للتحضير له ما يقرب من 7 ساعات، اضافة إلى رسمه 5 ساعات أثناء تصوير البوستر الخاص بالفيلم.



ما حقيقة أزمتك الأخيرة من الأطباء البيطريين؟



أزمتي لم تكن مع الأطباء البيطريين، أزمتي كانت مع الهيئة ذاتها، الأطباء هم أصدقائي بحكم اهتمامي بالحيوانات الأليفة وعمليات الإنقاذ، وهم يساعدوني في الوقت الذي لا يقدم لي المساعدة غيرهم، لذلك من المستحيل أن أهاجمهم، لكنني أتحدث عن أفعال الهيئة البيطرية فهذا ضد الدين والدستور والرحمة وضد كل شئ، فأنا لا أتحدث عن شخص وإنما عن أفعال هيئة، وإذا كان حديثي جرح مشاعركم "أنا آسفة، أنا لا أريد أن أجرح مشاعر احد بل أريد أن أضع حدًا لمصيبة نواجهها، أقرأوا ما يقوله العالم الغربي عنا، وكيف يحذرون أصدقائهم من الزيارة إلى مصر بسبب خوفهم على حيواناتهم الألفية، هذه بلدي ويهمني ألا يسيء لها أحد، وألا يكتب عنها أحد شيئا سيئا، هنالك العديد من السلوكيات الخاطئة لدينا، وعندما أتحدث عنها اصبح انا المخطئة وليس من يفعل هذه السلوكيات؟ .. انا احب بلدي وأخاف عليها كثيرًا وأرى ان دوري ليس التمثيل فقط بل إنني لدي دور إجتماعي ايضًا، كما إنه لابد وأن كل شخص يلقى الضوء عليه أن يتبنى مواضيع اجتماعية بهدف إصلاحها.



لماذا يتعرض الفنانون للهجوم المستمر وما أهمية السوشيال ميديا في عصرنا الحالي؟



الهجوم الذي يتعرض له الفنانون بسبب وجودهم في الواجهة دائمًا، هناك الكثير من الأشياء التي تدفعين ثمنها سواء فعلتيها أم لم تفعليها، وهذا الأمر مثل التعاقد الذي نمضيه منذ عملنا بهذه المهنة، وأنا أرى أن السوشيال ميديا هي أهم شئ في حياتنا في عصرنا الحالي، لكني أشعر بالضيق من كمية التنمر الذي يحدث من خلالها في العالم أجمع ليس في مجتمعاتنا العربية فقط، فكيف عندما يكون لديك الفرصة للحديث أن تستغلها في تقول كلمة سيئة؟.



هل تشارك شيرين رضا بمسلسل في رمضان 2020؟



لم اتعاقد بعد على اي عمل فني للمشاركة في السباق الرمضاني عام 2020، وغبت العام الماضي ايضًا، فأنا أهتم بالسينما في الوقت الحالي.



ما المعايير التي تختارين الدور على أساسها وهل تنتظرين تكريما من قبّل اي مهرجان؟



أنا أركز على الدور الجيد، ولا أهتم بتقديم نوع معين من الادوار، أما بالنسبة للتكريم فأنا لا انتظره، فالتكريم بالنسبة لي هو حبي لعملي، ويهمني أن يحبني الجمهور.



ما أمنيتك في عام 2020 ؟



أمنيتي في عام 2020 أن نكون رحماء ببعضنا البعض في كل شئ، "الرحمة حلوة".

لُقبت بالجميلة وعُرفت برحمتها وحبها للحيوانات الأليفة والدفاع عنها، بجانب تألقها وتميزها كممثلة، استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتركت بصمة في كل عمل قدمته، كان أحدثها فيلم "الفيل الازرق 2"، الذي استطاعت من خلاله أن تحافظ على تفاصيل شخصيتها، اضافة لتقديمها العديد من الاعمال الاخرى منها "تراب الماس"، و"الضيف"، و"الكويسين"، و"فوتوكوبي"، و"هيبتا"، وكل من مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، و"حجر جهنم"، و"لا تطفئ الشمس"، و"فوق مستوى الشبهات"، وغيرها.. إنها الفنانة شيرين رضا التي تم اختيارها لتكون عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41.. موقع "صدى البلد" التقى الفنانة للحديث عن تفاصيل أعمالها الفنية، ومشاركتها في مهرجان القاهرة، بجانب تصريحاتها الأخيرة حول حقوق الحيوان.