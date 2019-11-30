بملابس رياضية .. ياسمين صبرى تستعرض رشاقتها داخل الجيم

شاركت الفنانة ياسمين صبرى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها داخل صالة الجيم.



ظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة رياضية، حيث أرتدت تى شيرت أسود من ماركة NIKE.



ونسق معه بنطلون ليجن باللون الأسود أيضا، مما كشف عن قوامها الرشيق و المثالى.



أنتعلت ياسمين صبرى فى الصورة حذاء رياضى مسطح جمع بين اللون الأبيض و الأصفر.



فيما أعتمدت على شعرها المرفوع ولم تتكلف فى إستخدام مستحضرات التجميل و أعتمدت على جمالها الطبيعى.

