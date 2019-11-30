مد فترة استقبال الأفلام بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

قررت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى مد فترة استقبال طلبات الأفلام المشاركة بالدورة الأولى فى جدة حتى يوم 5 من شهر ديسمبر.



وأكد المهرجان أنه يسعد لدعم وعرض أحدث أفلام السينما السعودية والعربية والعالمية، والمساهمة في التعريف بالأصوات السينمائية الفريدة المبتكرة ناهيك عن الخبيرة، لذلك نشجع جميع المتقدمين على تقديم أفلامهم للمهرجان بشكل رسمي وفق الاستمارة الإلكترونية.



أوقد علن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى وقت سابق عن المشاريع السينمائية الـ12 المختارة من معمل البحر الأحمر السينمائي لتطوير الأفلام، والتي اختارتها لجنة دولية من بين 120 مشروعًا من 16 دولة.



وتلتحق المشاريع المختارة في المعمل في برنامج متكامل يضم ثلاث ورش عمل تُعقد بالتعاون مع ”تورينو فيلم لاب“ في جدة التاريخية بإشراف خبراء عالميين في مجالات الإخراج والتصوير والصوت والمونتاج.



ثلث المشاريع التي تم اختيارها هي لمُخْرِجات عربيات، وأكثر من ربعها بمشاركة مُنتِجاتٍ عربيات. كما ضمّت الأعمال المختارة 6 مشاريع لأفلام سعودية، إضافة إلى 6 مشاريع عربية من الأردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، ولبنان، بما يعكس سعي البرنامج لدعم صناعة السينما محليًا وعربيًا.