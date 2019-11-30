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رياضة

الاتحاد يفوز على الإسماعيلي 3-0 في الدوري ..فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:39 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري من الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ستاد حرس الحدود (المكس)، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمود رزق الهدف الأول في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد أن توغل خالد قمر بين اللاعبين ومرر كرة عرضية سددها رزق داخل الشباك.

وأحرز ايمانويل اوكوي لاعب الإتحاد الهدف الثاني في الدقيقة 42 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 2-0 لصالح زعيم الثغر.

وسجل الهدف الثالث اللاعب رزاق سيسية في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد ان اخترق لاتحاد دفاعات الدراويش وأسكن سيسية الكرة شباك محمد مجدي حارس مرمى الاسماعيلي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد السكندري رصيده وأصبح في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يستقر الإسماعيلي في المركز الـ 12 برصيد 6 نقاط.
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