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مرأة

لـ فوائد صحية.. تعرف ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المسلوق؟

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:05 م
التمر
التمر
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هاجر هانئ
التمر المسلوق من الأطعمة التى لا يعرف قيمتها الغذائية التى تعود إلى الجسم عند تناولها، يتمتع التمر المسلوق باحتوائه على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول التمر المسلوق باستمرار، وتتمثل في ...

يسهل من عملية الهضم
يفتت الحصى والرمل المتواجدة بالكلى
يعالج فقر الدم 
يشفي من نزلات البرد كالسعال والزكام
يزيد من نشاط الجسم وحيويته
يكافح أعراض الشيخوخة المبكرة كظهور التجاعيد، والخطوط الدقيقة بالبشرة
ينشط من عمل الغدة الدرقية
يزيد من القدرة الجنسية
يخلص من الدوخة والدوار
يعزز من دور الجهاز الهضمي للقيام بوظائفه
مدر جيد البول
يعالج من النقرس
يزيد من إدرار الحليب للأم المرضع
يعزز من دور الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض
يخفض ضغط الدم المرتفع
يقلل من الشعور بالقلق و الخوف 

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