ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. جنايات القاهرة تنظر قرار التحفظ على أموال حسن نافعة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:05 ص
حسن نافعة
حسن نافعة
Advertisements
رامى المهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة.

ويواجه الدكتور حسن نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.


ووافقت المحكمة فى الحلسة الماضية على طلب دفاع الدكتور نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة، ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع عليها، فيما استمعت المحكمة لدفاع الدكتور حسن نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.

يصدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

كانت النيابة قد قررت حبس «نافعة» بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 15 يوما

تجديد حبس متهم نشر أخبارا كاذبة على مواقع التواصل بهدف إثارة الفتنة

إخلاء سبيل أستاذ بجامعة الأزهر بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة

إخلاء سبيل 14 متهما في نشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

تجديد حبس 5 متهمين بنشر شائعات ضد الدولة 15 يومًا

تجديد حبس الناشط حازم عبدالعظيم 45 يوما

ترشيحاتنا

سماع دوي انفجار ضخم بالعاصمة البريطانية لندن

لصحة أفضل .. طريقة عمل حمام الدايت

اسعار هيونداي اليوم في مصر .. تفاصيل

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال بارتكاب فعل شنيع ضد الماعز.. صور

لكل اسم حكاية.. ترعة المحمودية حفرها محمد على ودفن فيها 12 ألف عامل

محمد صلاح يحسم الجدل بشأن توليه مهمة تدريب الزمالك .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحلم العربي.. الجسمي يروي كواليس أوبريت أطفال العالم: مصر فاتحة أبوابها

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال بارتكاب فعل شنيع ضد الماعز.. صور

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام