اليوم.. جنايات القاهرة تنظر قرار التحفظ على أموال حسن نافعة

تستكمل اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة.



ويواجه الدكتور حسن نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.





ووافقت المحكمة فى الحلسة الماضية على طلب دفاع الدكتور نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة، ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع عليها، فيما استمعت المحكمة لدفاع الدكتور حسن نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.



يصدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.



كانت النيابة قد قررت حبس «نافعة» بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.