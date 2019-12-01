تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

شاركت الفنانة ريم البارودي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر قصتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية أنيقة من أمستر دام .



ارتدت ريم البارودي جاكت أسود وبنطلون أسود أنيق، ونسقت معها شنطة كروس باللون الرمادى فى أحمر وانتعلت بوت من اللون الأسود الملائم لإطلالتها.





ولم تضع ريم البارودي، الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق لإكمال إطلالتها.



واعتمدت على إسدال شعرها البني بطريقة ملائمة لها، واضعة على رأسها تربو من اللون الأبيض ،



وظهرت فى إحدى الصور واضعة فرو الجاكت على فمها ،وكشفت الإطلالة عن رشاقتها وذوقها الرفيع في اختيار ملابسها.



وظهرت فى بعض الصور وهى بصحبة صديقتها .