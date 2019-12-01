ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
شاركت الفنانة ريم البارودي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر قصتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية أنيقة من أمستر دام .

ارتدت ريم البارودي جاكت أسود وبنطلون أسود أنيق، ونسقت معها شنطة كروس باللون الرمادى فى أحمر وانتعلت بوت من اللون الأسود الملائم لإطلالتها.


ولم تضع ريم البارودي، الميكب واكتفت بجمالها الطبيعي، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق لإكمال إطلالتها.

واعتمدت على إسدال شعرها البني بطريقة ملائمة لها، واضعة على رأسها تربو من اللون الأبيض ،

وظهرت فى إحدى الصور واضعة فرو الجاكت على فمها ،وكشفت الإطلالة عن رشاقتها وذوقها الرفيع في اختيار ملابسها.

وظهرت فى بعض الصور وهى بصحبة صديقتها .
تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد
تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد
تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد
تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد
تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد
تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد
تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد
تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفورمال والألوان.. هنا الزاهد تتألق فى أحدث إطلالة لها

شامي قطعة من قلبي.. ابنة أصالة تتألق بإطلالة محتشمة

شاهد أحدث إطلالة للفنانة سارة الشامي عبر انستجرام

بدون مكياج.. رحمة حسن تبهر متابعيها على إنستجرام

بدون مكياج |هنا الزاهد تُشعل السوشيال ميديا بإطلالة ساحرة من الإمارات

التفاؤل الخاص.. سارة الشامى تبهر متابعيها بصور جديدة

ترشيحاتنا

حقيقة القبض على حمو بيكا في أسيوط

بـ ماكياج صاخب.. أول ظهور لـ فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها.. والجمهور يهاجمها

شقيق محمد فؤاد يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد احتجاز في العناية المركز

مى عمر أبرزهن..بعد إثارتهن للجدل .. 3 نجمات مطلوبات على جوجل

النواب يكشف تفاصيل فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

بسبب التخفيضات.. شاهد خناقة نسائية عنيفة داخل متجر أمريكي خلال الـBlack Friday

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتحدث الإنجليزية.. مراسل قطري يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرا

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

حقيقة تورط بطل فيلم تيتانيك في حرائق غابات الأمازون