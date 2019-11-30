كامل الوزير: تدبير 440 مليون جنيه من عائدات السكك الحديدية خلال 6 أشهر .. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم توفير 440 مليون جنيه تعادل 27 مليون دولار من عائدات هيئة السكة الحديد حتى يتم شراء 10 جرارات جديدة.





وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن السكة الحديد ما زالت تخسر وتم إنشاء صندوق يضم عائدات غرامات التذاكر والتذاكر التي كانت يتم هدرها واستغلال أصول السكك الحديدية والإعلانات وخلال 6 أشهر تم تدبير 440 مليون جنيه من العائدات التي كان يتم هدرها.





وكشف المهندس كامل الوزير أنه تم رفع تحصيل عائدات السكك الحديدية ما بين 32 و36 مليون جنيه شهريا، موضحا أنه تم تأهيل ما يقرب من 180 جرار سكة حديد ليدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة.



