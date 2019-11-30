تحرك سعودي جديد لمواجهة التبغ الفاسد في المملكة

تظل قضية التبغ الفاسد المنتشرة بالمملكة العربية السعودية قضية الساعة داخل الأوساط السعودية وتبادر حاليا عدة جهات حكومية للتحرك بهدوء، وجمع عيِّنات من عبوات التبغ الجديدة الموجودة في الأسواق لفحصها، بعد تصاعد التذمر من طعمها منذ بدء تطبيق التغليف الموحد، وتواتر الشكاوى حول تأثير سلبي شديد وسريع على من يستعملها إضافة إلى وجود نشارة خشب ومواد غريبة داخلها.





وأكدت مصادر لصحيفة عاجل السعودية قائلة: إن جميع عبوات التبغ الجديدة يتم فحصها قبل دخولها للسعودية، ولكن الآن سيتم جمع عيّنات عشوائية من الأسواق؛ لإعادة فحصها والتأكد من سبب تغير طعم ورائحة التبغ، وتصاعد الشكاوى منه، رغم تأكيدها أن التبغ ليس مغشوشًا حسب الجهات الرسمية، ونتوقع أن يخرج بيان توضيحي إلحاقي خلال أيام."





وبينما استمر مستهلكو التبغ في الشكوى من المنتج الجديد، لم تتجاوز مواقف الجهات الحكومية التنصل أو الإجابة بشكل مبهم أو الصمت، فكان الصمت خيار هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك، فيما أعلنت هيئة الغذاء والدواء أن عبوات التبغ الجديدة منتج نظامي يحمل الختم الضريبي، واعترفت ضمنيًّا بوجود تغير للطعم والرائحة دون أن توضح سبب ذلك.





أما وزارة التجارة فبادرت إلى الإعلان أن لا علاقة بعبوات التبغ الجديدة بسبب عدم الاختصاص.



