انطلاق أعمال المنتدى المصري البيلاروسي الأربعاء

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، عن تنظيم فعاليات منتدى الأعمال ”المصرى البيلاروسى" الأربعاء المقبل، لدعم الاستثمارات البينية بين البلدين.



قال تقرير صادر عن الإتحاد إن المنتدى سيشهد اجتماعا مع عدد من الشركات البيلاروسية ونظيرتها المصرية بحضور ممثلي السفارة البلارويسية بالقارة .



أوضح أن الفعاليات ستركز علي الاستثمارات الواعدة بين البلدين خصوصا قطاعات تصنيع الورق وإنتاج الأغذية مع الشركات ورجال الأعمال المصرية العاملة في هذا المجال



ومن المقرر أن تشمل الشركات البيلاروسية التى ستشهد أعمال المنتدى قطاعات ورق الشحوم ومقاوم للماء لحزمة المواد الغذائية والورق الملون في حزم وورق ملفوف مع درجات مختلفة من الحماية: العلامة المائية ، الحماية الكيميائية ، والألياف الواقية وإنتاج المغلف والحليب المعقم والزبدة ومسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم مصل اللبن الجاف المنزع للمعادن وأجبان صلبة وشبه صلبة ومعالجة ومنتجات الألبان الجافة والحليب المعلب وطعام للأطفال ومشروبات اللبن الزبادي والكريمة الحامضة والجبن والكازين.