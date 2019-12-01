أخيرا.. إنجى وجدان تنشر صورة مع أحمد حلمى ومنى زكى

نشرت الفنانة انجى وجدان صورة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت فيها رفقة، منى زكى وزوجها أحمد حلمى خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وعلقت انجى وجدان على الصورة قائلة: "اخيرا صورة مع أحمد حلمي".



واختتمت اول أمس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، في حفل وصف بأنه الأفضل على مدار دورات المهرجان.



وأقيم الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وقدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، وشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.



يذكر أن الفنانة إنجي وجدان نافست مؤخرا بمسلسل "طلعت روحى" ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي وجدان، وشاركها العمل كل من "نيقولا معوض، ومي الغيطي، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.