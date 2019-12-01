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مرأة

أغربها الكافيين.. أطعمة ومشروبات تسبب نوبات صداع

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
صداع
صداع
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة يتسبب تناولها بإفراط فى الإصابة بالصداع النصفى لدى بعض الناس، إليك أبرز تلك الأطعمة التي يجب عليك التوقف عن تناولها فورا يقدمها موقع "هيلث لاين".

1. الكافيين

يمكن أن يسبب الكثير من الكافيين وانسحاب الكافيين (أو عدم وجود ما يكفي) الصداع النصفي.

2. المحليات الاصطناعية
العديد من الأطعمة المصنعة تحتوي على مواد التحلية الاصطناعية، يتم استخدامها كبديل للسكر لمرضى السكري. ولكن هذه المحليات يمكن أن تسبب الصداع النصفي، وفقًا لمايو كلينك، فإن الأسبارتام على وجه الخصوص يُعتقد أنه يسبب الصداع النصفي.

3. الشيكولاتة
وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، يُعتقد أن الشيكولاتة هي السبب الثاني الأكثر شيوعًا للصداع النصفي بعد تناول الكحوليات.

4. اللحوم المعالجة
تحتوي اللحوم المعالجة - بما في ذلك اللحوم المشوية على مواد حافظة تسمى النترات، والتي تحافظ على اللون والنكهة، هذه الأطعمة يمكن أن تطلق أكسيد النيتريك في الدم، والذي يعتقد أنه تمدد الأوعية الدموية في الدماغ ويسبب الصداع النصفي.
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