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منوعات

شاهد.. كيف احتفل السعوديون بالعيد الوطني للإمارات

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
السعودية والإمارات
السعودية والإمارات
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محمود نوفل
شارك فريق الغوص السعودي في الإحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ 48 ، للتعبير عن الحب بين الشعبين السعودي والإماراتي، حيث قام الفريق بالغوص تحت أعماق البحر الأحمر باللباس والفلكلور الإماراتي علي عمق 48 قدم.

وقد حرص أعضاء فريق الغوص السعودي خلال احتفالهم والذي استمر على مدار 48 دقيقة والمكون من 4 أشخاص على حمل أعلام المملكة والإمارات وكذا صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكذا رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد بعث برقية تهنئة، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
شاهد.. كيف احتفل السعوديون بالعيد الوطني للإمارات
شاهد.. كيف احتفل السعوديون بالعيد الوطني للإمارات
شاهد.. كيف احتفل السعوديون بالعيد الوطني للإمارات
شاهد.. كيف احتفل السعوديون بالعيد الوطني للإمارات
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