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حوادث

لتعذر حضورهم.. مد أجل الحكم على 208 متهمين في قضية أنصار بيت المقدس لـ1 فبراير

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
أنصار بيت المقدس
أنصار بيت المقدس
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الأحد، مد أجل الحكم على 208 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس" للحكم في جلسة 1 فبراير؛ لاستمرار المداولة ولتعذر حضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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