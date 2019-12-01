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رياضة

اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:40 م
الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
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يسرى غازى
أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة السابعة.. وكانت مواعيد الدوري قد طرأ عليها التغيير بعد تأجيل مباراة القمة، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية.

وصرح حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد بأن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام باستاد برج العرب إلى استاد المكس، واستمرار المصري للعب في السويس.

وأضاف الزناتي أن مواعيد الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تحدد مع كل دور حسب نظام البطولة مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.

يذكر أن اتحاد الكرة قد حدد موعد قمة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الأسبوع الرابع، يوم 19 فبراير المقبل.

ويتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، يليه الأهلي في الوصافة.
اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند
اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند
اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند
اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند
اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند
اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند
اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند
اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري بدءا من الجولة السابعة .. مستند
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