الفيديو فضحهم.. القبض على عاطلين بتهمة سرقة توك توك من أمام منزل بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخصان حال قيامهما بسرقة مركبة "توك توك" بكفر الشيخ.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 10 أبريل، تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، بتضرره من سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بشقيقه حال توقفها أمام محل سكنه بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بكفر الشيخ.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا ببيعهما مركبة "التوك توك" لعامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الرياض.

أمكن ضبطه وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





