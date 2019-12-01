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محافظات

سقوط أمطار خفيفة بالبحيرة ونائب المحافظ تتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار بدمنهور

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 02:07 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
شهدت محافظة البحيرة اليوم، الأحد، سقوط أمطار خفيفة على جميع القرى والمراكز، حيث يجرى العمل من الأجهزة التنفيذية المختصة بجميع الوحدات المحلية لمجابهة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية المحتملة كتدبير احترازى.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالمحافظة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث والاستعداد التام لفصل الشتاء بالتزامن مع التحذير من النوة القادمة.

وأكد محافظ البحيرة انعقاد غرف العملیات الفرعية بالمراکز والمديریات علی مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات وإخطار غرفة العملیات المركزية بالمحافظة، أولًا بأول مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جميع الجهات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

فى سياق متصل، شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو أعمال تطهير صفايات الأمطار والصرف الصحى قبل سقوط الأمطار فى النوة القادمة، وتفقدت أعمال صيانة وتطهير مطابق وصفايات الأمطار والصرف الصحى بالمدينة الصناعية بدمنهور، والتى تقوم بها شركة مياه الشرب بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة دمنهور.

وتواصل محافظة البحيرة إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية، خاصة الوحدات المحلية الساحلية "رشيد - إدكو- كفر الدوار" تحسبًا لسقوط الأمطار فى أى وقت.
سقوط أمطار خفيفة بالبحيرة ونائب المحافظ تتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار بدمنهور
سقوط أمطار خفيفة بالبحيرة ونائب المحافظ تتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار بدمنهور
سقوط أمطار خفيفة بالبحيرة ونائب المحافظ تتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار بدمنهور
سقوط أمطار خفيفة بالبحيرة ونائب المحافظ تتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار بدمنهور
سقوط أمطار خفيفة بالبحيرة ونائب المحافظ تتابع أعمال تطهير صفايات الأمطار بدمنهور
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