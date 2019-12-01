محافظ الأقصر يبحث زيادة السياحة البريطانية.. صور

وصل الى مطار الأقصر الدولى صباح اليوم، الأحد، كل من جيفرى ادامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة وجون نيل القنصل البريطانى بالقاهرة والمدير الإقليمى للشئون القنصلية للدول المطلة على البحر الأحمر، وايفينت قرياقص وكيل القنصل البريطانى.



وكان فى استقبالهم المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائبه، واللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء أيمن راضي مدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية ومسئولى القطاع السياحي بالمحافظة.



ورحب محافظ الأقصر بالوفد، وأكد عمق العلاقات المصرية البريطانية، وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، وأيضًا سبل زيادة عدد السياح من المملكة المتحدة إلى مصر وسبل حل المشكلات التى تواجه البريطانين المقيمين بالمحافظة.



ومن جانبه أكد سفير المملكة المتحدة أعجابه بمحافظة الأقصر وطبيعتها الفرعونية الساحرة وجوها الدافئ وحرصه على زياره الأقصر، ومن المقرر أن يقوم الوفد بزيارة لعدد من المعالم الأثرية بالبرين الغربي والشرقي بالمحافظة.