فيديو جراف| كل ما تحتاجين معرفته عن حقنة الـ RH

بمجرد أن تصبح النساء حوامل تبدأ عملية التردد على الطبيب لمتابعة الحمل والاطمئنان على صحة الجنين، لكن تبدأ المرأة الحامل بتلقي نصائح حول ضرورة حصولها على حقنة RH.



حقنة الـ RH تعطى للسيدات ذوات فصيلة الدم RH سالب، عندما يكن حوامل في أطفال فصيلة دمهم RH موجب، وهذا ينتج في الأغلب عندما تكون فصيلة دم الزوج RH موجب.



وفي هذه الحالة أثناء الولادة قد يختلط دم الجنين مع دم الأم مما يؤدي إلى أن يكون جسم السيدة أجسام مضادة تستطيع الانتقال إلى دم الجنين التالي، أي أن الRH لا يؤثر على الطفل الأول، لكنه يصيب الطفل الثاني إذا تكونت هذه الأجسام المضادة



وخلال الفيديو جراف تعرف على المزيد حول أهمية حقنة RH .

