ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديو جراف| كل ما تحتاجين معرفته عن حقنة الـ RH

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
حقنة RH
حقنة RH
Advertisements
كريم عاطف
بمجرد أن تصبح النساء حوامل تبدأ عملية التردد على الطبيب لمتابعة الحمل والاطمئنان على صحة الجنين، لكن تبدأ المرأة الحامل بتلقي نصائح حول ضرورة حصولها على حقنة RH.

حقنة الـ RH تعطى للسيدات ذوات فصيلة الدم RH سالب، عندما يكن حوامل في أطفال فصيلة دمهم RH موجب، وهذا ينتج في الأغلب عندما تكون فصيلة دم الزوج RH موجب.

وفي هذه الحالة أثناء الولادة قد يختلط دم الجنين مع دم الأم مما يؤدي إلى أن يكون جسم السيدة أجسام مضادة تستطيع الانتقال إلى دم الجنين التالي، أي أن الRH لا يؤثر على الطفل الأول، لكنه يصيب الطفل الثاني إذا تكونت هذه الأجسام المضادة

وخلال الفيديو جراف تعرف على المزيد حول أهمية حقنة RH .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 2.7% في أكتوبر الماضي

طفل بلا وجه.. الأب والأم يصران على مقاضاة الطبيب.. صور

في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. 6 أسباب أخطرها السكري.. 5 أعراض في الأسبوع الـ20.. وضيق التنفس ومشاكل القلب أبرز مضاعفاتها على الجنين

حكم قراءة القرآن لتيسير الولادة.. الإفتاء توضح ما فعلته زوجات النبي عند اقتراب وضعهن.. فيديو

الشهر السادس.. دراسة تحدد الموعد الأمثل لتطعيم الأطفال بالحصبة

4 حيل مجربة تحمى الجنين من التشوهات

ترشيحاتنا

تغييرات مرتقبة بالجملة في تشكيل الأهلي أمام بني سويف.. تعرف عليها

خالد الفيصل يكشف عن قدوته.. ورأيه في ولي العهد السعودي

باتريس قيد الوصول.. تنصيب كارتيرون مديرا فنيا للزمالك اليوم

عقب أنباء انضمامه لـ الأهلي.. كهربا يثير حيرة متابعيه بسؤال طريف

بعد طرد نتنياهو.. هذا هو أول رد من بريطانيا

اشتري آيفون 7 جديد بـ 2800 جنيه.. تعرف على السر

AdvertisementS

عاجل | وفاة شعبان عبد الرحيم بعد صراع مع المرض

سر الجثة العريانة فى البحيرة.. زوجها قتلها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية | تفاصيل

طلباتها كتير وزنانة.. حكاية مقتل ربة منزل على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية

بعد وفاته | شاهد آخر عمل فني لـ شعبان عبد الرحيم

أول تعليق من ميتشو بعد إقالته من تدريب الزمالك

في مثل هذا اليوم | حقيقة دفن صلاح قابيل حيا.. وتفاصيل آخر اللحظات في حياة مديحة يسري

تريند الفن | غادة إبراهيم تفتح النار على فنانتين لفقتا لها تهمة الدعارة.. وفاة الإعلامية جيهان عفيفى إثر أزمة صحية

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

قبل توليه تدريب الزمالك.. كارتيرون يضع الرجاء المغربي في ورطة

هاشتاج كارتيرون يجتاح تويتر بعد توليه تدريب الزمالك.. شاهد تعليقات المغردين

بديل لمسكن آلام الأسنان وصفة طبيعية 3 مرات يوميا

اشتري آيفون 7 جديد بـ 2800 جنيه.. تعرف على السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. صور

ترجع للعصر الروماني واليوناني .. اكتشافات أثرية على أيدي اللصوص في سوهاج

بالأسود الضيق.. مي سليم تبرز رشاقتها في المرآة