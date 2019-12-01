التنمية المحلية تؤكد حرص مصر على استيعاب الطلاب من مختلف الدول الأفريقية لأجل النهوض بالمستوى التعليمي



تواصلت اليوم الأحد فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بتوجيهات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لعدد 30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقيه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .



ركزت الدورة اليوم على استراتيجية محاربة الفساد الإدارى والمالى وكيفية مواجهته بالدول الأفريقية.



حيث قامت الدكتورة مروة محمود ممثلة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم شرح للاستراتيجية الخاصة بمواجهة الفساد ، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية المصرية بمواجهة جميع أوجه الفساد.



وأشارت إلي أن مصر لها تجارب مثمرة فى هذا الملف ، مشيرة إلي أهمية دور المواطن فى رصد ومحاربة الفساد من خلال برامج التواصل الإجتماعي لزيادة وعيه .



وأوضحت أن هناك العديد من برتوكولات التعاون المصرية الأفريقية فى عدد من الموضوعات الهامة، و منها ملف تطوير التعليم بدول أفريقيا ، وأكدت حرص مصر على استيعاب الطلاب من مختلف الدول الأفريقية من أجل النهوض بالمستوي التعليمي ونقل الخبرات التعليمية المصرية لهم، مشيرة إلى أن الجامعات المصرية تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب الأفارقة وهناك جامعات جديدة يتم إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة و ستستقبل الطلاب الأفارقة بما يحقق المزيد من الترابط بين مصر وشعوب الدول الافريقية .



و أكدت على اهتمام مصر بنقل الخبرات الطبية لدول القارة الأفريقية كدعم مصر لدولة جنوب السودان بالاطباء فى مختلف التخصصات والتى تعد من التجارب الناجحة فى القضاء على العديد من المشاكل الصحية لشعب جوبا .



وشهدت الجلسة نقاشًا حول جهود الدول الافريقية فيما يخص محاربة الفساد ، حيث أكد (كلو محمد) أحد قيادات التنمية المحلية بدولة كينيا أهمية دور منظمات المجتمع المدنى و التشريعات الطموحة فى مواجهة الفساد والقضاء عليه ، و قال أنه سيتم نقل خبرة مصر الناجحة فى استراتيجية المواجهة والقضاء على الفساد من منبعه والاستفادة منها فى كينيا .



وأكد رافيل دوجين المفوض من قبل الإدارة المحلية بدولة غانا أن التعاون المثمر بين مصر وافريقيا سيتم حصد ثمارة خلال الأعوام القادمة ، مشيرًا إلي المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها و منها مشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فكتوريا وأيضا طريق القاهرة - كيب تاون والذى يعزز المزيد من التعاون خاصة بين الدول التى تطل على هذا الطريق .



وأضاف الحضور أن مبادرات مصر فى مجالات التجارية الحرة مع الدول أفريقيا تهدف إلي دعم التبادل التجارى و زيادة النسبة المحققة من 15٪؜ إلى 30 ٪؜ خلال الأعوام القادمة عن طريق إنشاء وربط الدول الأفريقية ومصر بالعديد من المحاور والطرق بما يسهم فى تعزيز التعاون التجارى بين الدول الأفريقية .

