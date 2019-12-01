برلمانية ليبية: مجلس النواب غير معترف بـ حكومة السراج | شاهد

قالت الدكتورة سلطنة المسماري، عضو مجلس النواب الليبي، إن "السراج" لا يملك السلطة القانونية لتوقيع أي اتفاق باسم ليبيا.





وأضافت الدكتورة سلطنة المسماري، في حوارها مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مجلس النواب الليبى لا يعترف بالمجلس الرئاسي"، مشيرة إلى أنه يتحرك حاليًا ضد الاتفاق غير القانوني المبرم بين تركيا والسراج.





وتابعت الدكتورة سلطنة المسماري، "لن نقبل أن يستبيح أردوغان الأراضى التركية"، معقبة "مجلس النواب لا يعترف بحكومة السراج".





وأشارت الدكتورة سلطنة المسماري، إلى أن السراج لا يعبر إلا عن إرادة الميليشيات الإرهابية المسلحة، منوهة بأن السراج يسعى إلى أن يكون تابعًا لتركيا بهذا الاتفاق المشبوه.



