أخبار البرلمان.. خفض سعر المواصلات بعد تشغيل الأتوبيسات الكهربائية.. تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة السبت 1 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
برلماني: مصر تشهد نقلة نوعية نحو الرقمنة الإلكترونية
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى للنهوض بالدولة للقمة، لافتًا إلى أن مصر تشهد نقلة نوعية نحو الرقمنة الالكترونية للحد من الفساد والبيروقراطية.
بشرى للمصريين.. خفض سعر تعريفة المواصلات بعد تشغيل الأتوبيسات الكهربائية
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة وفد شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية لشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات للشركة القابضة، خطوة مهمة في تغيير منظومة تعريفة أسعار السيارات في مصر بشروط.
اقتصادية البرلمان: مزيد من الانخفاض فى أسعار اللحوم الفترة المقبلة
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن أسعار اللحوم كلها انخفضت خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن انخفاض سعر اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيها أمر طبيعى نتيجة انخفاض أسعار اللحوم البلدى فى السوق.
أصبح ضرورة .. برلماني يطالب بفتح باب التعيين للأطباء البيطريين لسد العجز
طالب الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، بفتح الباب لتعيين أطباء بيطريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة.
حديثة التأسيس ولمدة 7 سنوات .. لجنة برلمانية تستقر على تعريف مشروعات ريادة الأعمال
انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حسم الجدل حول تعريف مشروعات ريادة الأعمال، فيما يتعلق بالمدة المحددة لها من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو الإنتاج.
نقل النواب: نؤيد استهداف السكة الحديد الوصول إلى 4 ملايين راكب يوميا
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التي أكد فيها أن الوزارة تستهدف الوصول لاستخدام 4 ملايين راكب يوميًا على المدى الطويل مرفق السكك الحديدية من مليون راكب يوميًا في الوقت الحالي، وذلك بتطوير خطوط السكك الحديدية وازدواج بعضها، وزيادة عدد الجرارات وعربات القطارات والوصول إلى المناطق الصناعية، وتطوير أداء الإدارة لكامل المنظومة.
فرج عامر: وزارة الصحة فشلت فى مواجهة صيدليات التواصل الاجتماعى والتليفونات المحمولة
اعتبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان وتحذر فيه من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأكيدها أن الغالبية العظمى من تلك الأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، دليل إدانة على فشل وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذه الكارثة التى تهدد حياة المرضى.
الجوهري يسأل التضامن حول إصدار 500 ألف بطاقة للخدمات فقط لذوي الإعاقة
أعلن عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤال برلماني إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حول إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة فقط وتجاهل الباقي.
برلماني يوضح هدف الدولة من تطوير منظومة الضرائب
قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بشأن إنشاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، تضمن أجواء إيجابية تساعد المصلحة الضريبية في تحصيل الضرائب المتأخرة والمتنازع عليها من جانب الممولين.
برلماني: مصر تشهد نقلة نوعية نحو الرقمنة الإلكترونية
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى للنهوض بالدولة للقمة، لافتًا إلى أن مصر تشهد نقلة نوعية نحو الرقمنة الالكترونية للحد من الفساد والبيروقراطية.
بشرى للمصريين.. خفض سعر تعريفة المواصلات بعد تشغيل الأتوبيسات الكهربائية
قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة وفد شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية لشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات للشركة القابضة، خطوة مهمة في تغيير منظومة تعريفة أسعار السيارات في مصر بشروط.
اقتصادية البرلمان: مزيد من الانخفاض فى أسعار اللحوم الفترة المقبلة
قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن أسعار اللحوم كلها انخفضت خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن انخفاض سعر اللحوم السودانية الطازجة لـ 80 جنيها أمر طبيعى نتيجة انخفاض أسعار اللحوم البلدى فى السوق.
أصبح ضرورة .. برلماني يطالب بفتح باب التعيين للأطباء البيطريين لسد العجز
طالب الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، بفتح الباب لتعيين أطباء بيطريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة.
حديثة التأسيس ولمدة 7 سنوات .. لجنة برلمانية تستقر على تعريف مشروعات ريادة الأعمال
انتهت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد كمال مرعي، من حسم الجدل حول تعريف مشروعات ريادة الأعمال، فيما يتعلق بالمدة المحددة لها من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو الإنتاج.
نقل النواب: نؤيد استهداف السكة الحديد الوصول إلى 4 ملايين راكب يوميا
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتصريحات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، التي أكد فيها أن الوزارة تستهدف الوصول لاستخدام 4 ملايين راكب يوميًا على المدى الطويل مرفق السكك الحديدية من مليون راكب يوميًا في الوقت الحالي، وذلك بتطوير خطوط السكك الحديدية وازدواج بعضها، وزيادة عدد الجرارات وعربات القطارات والوصول إلى المناطق الصناعية، وتطوير أداء الإدارة لكامل المنظومة.
فرج عامر: وزارة الصحة فشلت فى مواجهة صيدليات التواصل الاجتماعى والتليفونات المحمولة
اعتبر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان وتحذر فيه من شراء الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأكيدها أن الغالبية العظمى من تلك الأدوية مغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، دليل إدانة على فشل وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذه الكارثة التى تهدد حياة المرضى.
الجوهري يسأل التضامن حول إصدار 500 ألف بطاقة للخدمات فقط لذوي الإعاقة
أعلن عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، عن تقدمه بسؤال برلماني إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حول إصدار 500 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة فقط وتجاهل الباقي.
برلماني يوضح هدف الدولة من تطوير منظومة الضرائب
قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بشأن إنشاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، تضمن أجواء إيجابية تساعد المصلحة الضريبية في تحصيل الضرائب المتأخرة والمتنازع عليها من جانب الممولين.