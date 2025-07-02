بسمة جميل: انتخابات الشيوخ تأكيد على نضج التجربة الديمقراطية

أكدت بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني الخاص بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يمثل خطوة مهمة تعكس التزام الدولة الكامل بإجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، بما يعزز مناخ الاستقرار السياسي ويؤكد نضج التجربة الديمقراطية في مصر.



وأوضحت "جميل" في بيان لها اليوم ،أن هذا الإعلان لم يأت من فراغ، بل هو نتاج إرادة سياسية حقيقية تُدرك أهمية وجود غرفتين تشريعيتين تعملان بتناغم لدعم السياسات الوطنية وصياغة مستقبل تشريعي يتماشى مع تطلعات المواطن المصري، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة تشريعية واستشارية تضيف عمقًا للمشهد النيابي وتساهم في إثراء النقاش حول التشريعات العامة والخطط الاستراتيجية.



وأشادت أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج ، بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على اتباع أعلى درجات الشفافية والانضباط، من خلال إعلان مواعيد الترشح والتصويت والدعاية والطعون بشكل واضح ومنظم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن العملية الانتخابية تدار بمنظور وطني ومهني يُعلى من مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.



كما أشارت إلى أن التوسعات في آليات تمكين ذوي الهمم من المشاركة السياسية، من خلال توفير بطاقات اقتراع بلغة برايل وإشارات توضيحية، يُعد نقلة نوعية في مفهوم الشمول الديمقراطي ويؤكد أن الدولة تتعامل مع جميع المواطنين كشركاء متساوين في الحقوق والمسؤوليات.



وأضافت أن التجهيزات الفنية واللوجستية التي أعلنتها الهيئة – من تدريب آلاف القضاة، وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتوفير أدوات تكنولوجية حديثة داخل اللجان – تدل بوضوح على أن مصر تسير نحو منظومة انتخابية أكثر تطورًا واحترافية، تستند إلى الرقمنة والتكامل المؤسسي.



وفي ختام تصريحاتها، شددت بسمة جميل على أن المشاركة في الانتخابات المقبلة واجب وطني على كل مواطن حريص على مستقبل بلاده، لافتة إلى أن صوت المواطن هو السلاح الأقوى في بناء الدولة الحديثة، وأن الإقبال على صناديق الاقتراع هو الرسالة الأبلغ بأن مصر ماضية نحو تثبيت دعائم الجمهورية الجديدة التي تؤمن بالعدالة، والمساواة، والتنمية المستدامة.