عياد رزق: انتخابات الشيوخ تعكس التزام الدولة بإرساء دعائم النظام الديمقراطي

أكد عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الكامل لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، يعكس مدى التزام الدولة المصرية بإرساء دعائم النظام الديمقراطي، وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال مؤسسات دستورية منتخبة تؤدي أدوارها في إطار من التوازن والرقابة.

وأشار رزق في بيان له اليوم ، إلى أن ما أعلنته الهيئة من تفاصيل دقيقة حول مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح، مرورًا بمواعيد التصويت في الخارج والداخل، وحتى آليات الدعاية الانتخابية، يعكس مستوى رفيعًا من التنظيم ويؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مؤسساتها الدستورية وفق قواعد النزاهة والشفافية.

وأضاف رزق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت من جديد قدرتها على إدارة الاستحقاقات الانتخابية بكفاءة عالية، خاصة في ظل ما أعلنته من خطوات تطويرية جديدة تستهدف تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة، ومنها توفير بطاقات اقتراع مصممة خصيصًا لذوي الإعاقة، في رسالة واضحة بأن الدولة لا تستثني أحدًا من ممارسة حقه السياسي.

ونوّه رزق ، بأن الخطط التنظيمية التي تشمل إشراف قضائي كامل وتدريب الآلاف من القضاة على إجراءات الاقتراع، إلى جانب استخدام أدوات رقمية حديثة مثل الباركود والطابعات الإلكترونية، تمثل تطورًا ملموسًا في بنية النظام الانتخابي، وتبعث برسالة طمأنة للناخبين بأن أصواتهم ستكون محفوظة وتُحتسب بدقة وعدالة.

وشدد رزق، على أن مجلس الشيوخ يعد أحد أركان العمل النيابي في الدولة المصرية، حيث يؤدي دورًا حيويًا في صياغة التشريعات ودراسة الملفات الاستراتيجية، كما يسهم في دعم جهود الدولة في التنمية عبر المراجعة الدقيقة للسياسات العامة والمبادرات الكبرى، مشيرًا إلى أن تفعيل دور المجلس يُعزز من فعالية الحياة السياسية ويرسّخ المشاركة الوطنية.

وفي ختام تصريحاته، دعا عياد رزق جموع المواطنين إلى الانخراط بقوة في العملية الانتخابية، مشددًا على أن المشاركة الفعالة هي التي تمنح المؤسسات شرعيتها، وتعكس نضج وعي المواطنين بدورهم في صياغة مستقبل وطنهم، مؤكدًا أن الإقبال الشعبي هو الضامن الحقيقي لإنجاح أي استحقاق ديمقراطي.