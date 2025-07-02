قدرات بتفرّحنا.. مبادرة لدعم أطفال شرم الشيخ من ذوي الهمم

أطلقت أمانة التعليم بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، بالتعاون مع أمانتي المبادرات الجماهيرية وذوي الاحتياجات الخاصة، مبادرة "قدرات بتفرّحنا" لدعم الأطفال من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، "فرسان الإرادة".

في خطوة تعكس التزامًا إنسانيًا ومجتمعيًا،

انطلقت المبادرة من مدرسة سان جوزيف بمدينة شرم الشيخ، وتضمنت يومًا ترفيهيًا حافلًا بالأنشطة الرياضية والألعاب التفاعلية، مثل كرة القدم وشد الحبل. بالإضافة إلى ذلك، وُزعت الهدايا والجوائز والحلويات على الأطفال، مما أضفى عليهم البهجة وجوًا من المتعة.

قيادات الحزب يؤكدون على أهمية الدعم والدمج

قادت الفعاليات أمل المغربي، مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء ومسؤولة التعليم بالمحافظة، بالتعاون مع بسمة حسن، أمينة أمانة المبادرات الجماهيرية، والدكتورة إيناس سلامة، أمينة أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت المبادرة مشاركة فعالة من الشيخ حسن سالم صبيح، رئيس قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ، الذي أكد أن هذه الفعالية تأتي بتوجيهات من النائب غريب حسان، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم. وأشار الشيخ حسن سالم صبيح إلى أن المبادرة تجسد استراتيجية الحزب لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنها ثمرة تعاون مثمر بين مختلف أمانات الحزب.

من جانبها، صرحت أمل المغربي بأن "توفير الدعم النفسي لأبنائنا من ذوي الهمم وإدخال البهجة عليهم يعد التزامًا إنسانيًا يجب علينا جميعًا اتباعه لدمجهم داخل المجتمع".

كما شارك في المبادرة أحمد الكفراوي، مساعد رئيس قطاع خليج العقبة وأمين تنظيم المدينة، والدكتور وائل حسن، مساعد مسؤول بمحافظة جنوب سيناء، و كيرولس إميل، أمين أمانة التعليم بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الشيخ جميل موسى، مساعد أمين التنظيم، و أحمد عبد الظاهر، أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونخبة كبيرة من معلمي التربية الرياضية والمدرسين.

تعكس هذه المبادرة التزام حزب الجبهة الوطنية بدوره المجتمعي، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف لدعم "فرسان الإرادة" وضمان دمجهم الكامل في المجتمع.