قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدنة الستين يوما| ضغط أمريكي يقرب الاتفاق.. ومصير الرهائن بين نتنياهو والمتشددين
مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرضها الدولي للكتاب في دورته العشرين.. الإثنين المقبل
انسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بالنواب ..تفاصيل
الحكومة ترفض استثناء المستأجر الأصلي وأسرته من الإخلاء بعد مدة الـ7 سنوات
صندوق التنمية الحضرية يشارك فى فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025
ترامب يتعهد بإنهاء حرب غزة خلال أيام| هل تفرض أمريكا كلمتها على نتنياهو؟.. خبير استراتيجي يعلق
عبد العاطي والخطيب يبحثان من القاهرة دور السفارات في جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في غزة
مقتل جندي إسرائيلي من الإيجوز في غزة.. سرايا القدس تكشف تفاصيل العملية
قرارات عاجلة بشأن تحويلات طلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد
مسؤول إيراني يطالب بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتهمة "الخداع"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قدرات بتفرّحنا.. مبادرة لدعم أطفال شرم الشيخ من ذوي الهمم

فعالية مبادرة حزب الجبهة لاسعاد ذوي الهمم
فعالية مبادرة حزب الجبهة لاسعاد ذوي الهمم
ايمن محمد

 أطلقت أمانة التعليم بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، بالتعاون مع أمانتي المبادرات الجماهيرية وذوي الاحتياجات الخاصة، مبادرة "قدرات بتفرّحنا" لدعم الأطفال من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، "فرسان الإرادة". 

في خطوة تعكس التزامًا إنسانيًا ومجتمعيًا، 

انطلقت المبادرة من مدرسة سان جوزيف بمدينة شرم الشيخ، وتضمنت يومًا ترفيهيًا حافلًا بالأنشطة الرياضية والألعاب التفاعلية، مثل كرة القدم وشد الحبل. بالإضافة إلى ذلك، وُزعت الهدايا والجوائز والحلويات على الأطفال، مما أضفى عليهم البهجة وجوًا من المتعة.

قيادات الحزب يؤكدون على أهمية الدعم والدمج

قادت الفعاليات  أمل المغربي، مساعد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء ومسؤولة التعليم بالمحافظة، بالتعاون مع بسمة حسن، أمينة أمانة المبادرات الجماهيرية، والدكتورة إيناس سلامة، أمينة أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت المبادرة مشاركة فعالة من الشيخ حسن سالم صبيح، رئيس قطاع خليج العقبة وأمين مدينة شرم الشيخ، الذي أكد أن هذه الفعالية تأتي بتوجيهات من النائب غريب حسان، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم. وأشار الشيخ حسن سالم  صبيح إلى أن المبادرة تجسد استراتيجية الحزب لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنها ثمرة تعاون مثمر بين مختلف أمانات الحزب.

من جانبها، صرحت أمل المغربي بأن "توفير الدعم النفسي لأبنائنا من ذوي الهمم وإدخال البهجة عليهم يعد التزامًا إنسانيًا يجب علينا جميعًا اتباعه لدمجهم داخل المجتمع".

كما شارك في المبادرة  أحمد الكفراوي، مساعد رئيس قطاع خليج العقبة وأمين تنظيم المدينة، والدكتور وائل حسن، مساعد مسؤول بمحافظة جنوب سيناء، و كيرولس إميل، أمين أمانة التعليم بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الشيخ جميل موسى، مساعد أمين التنظيم، و أحمد عبد الظاهر، أمين أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونخبة كبيرة من معلمي التربية الرياضية والمدرسين.

تعكس هذه المبادرة التزام حزب الجبهة الوطنية بدوره المجتمعي، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف لدعم "فرسان الإرادة" وضمان دمجهم الكامل في المجتمع.

جنوب سيناء إسعاد ذوي الهمم قدرات بتفرحنا شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحرايري بسمنود| صور

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أحمد عامر

وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر

بالصور

استشاري تغذية تحذر: خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك
ممنوع تخطي هذه المدة استشاري تغذية تحذر.. خطأ شائع في تخزين اللحوم المتبلة يهدد صحتك

بعد رحيل أحمد عامر.. جمال شعبان: الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة
بعد رحيل أحمد عامر جمال شعبان ..ليه بنموت فجأة؟ الجلطة القاتلة ما بترحمش سن ولا صحة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد