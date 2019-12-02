محاكمة إسرائيلي أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.. لهذا السبب

كشف مصدر رسمي أردني إلى "سكاي نيوز عربية" عن مثول الإسرائيلي الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية، منذ شهر، أمام محكمة أمن الدولة الأردنية.



ووفقا للمصدر فإن المدعي العام الأردني وجه إلى المواطن الإسرائيلي تهمتي دخول أراضي الأردن بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.



وأضاف أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام القانون.



وألقت السلطات الأردنية القبض على إسرائيلي في أواخر شهر أكتوبر الماضي، عقب تسلله إلى الأراضي الأردنية، وبحوزته مواد مخدرة.



وأعلنت الخارجية الأردنية آنذاك التحفظ على المواطن الإسرائيلي الذي يدعى كونستانتين كوتوف، من أجل التحقيق معه لدى السلطات المختصة.