هاكر يسرق 49 مليون دولار بعملات مشفرة

أعلنت شركة Upbit الكورية للعملات المشفرة عن سرقة 342 ألف عملة Ethereum المشفرة الأسبوع الماضى، والتى تعادل قيمتها 49 مليون دولار أمريكى من قبل هاكر مجهول.



وفقًا لموقع ماشابل، فإن أحد الهاكرز المجهولين أنه تمت سرقة هذا المبلغ الضخم فى الساعة 1 ظهرًا يوم الأربعاء الماضى الموافق27 نوفمبر الماضى، حسبما أعلن Lee Seok-woo الرئيس التنفيذي لشركة Upbit على تويتر.



وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذى للشركة، فالخسارة فادحة وستحمل الشركة عقبات كبيرة من ضمنها هروب المتعاملين بعملاتها المشفرة، وبدء ظهور تسريبات عن وجود تعاملات مالية مشبوهة تتم من خلالها.



إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة Upbit مشف فى التويتة التى نشرها أنه ليست هناك أى تعاملات مشبوهة، وأن ما حدث هو هجوم متطفل من أحد الهاكرز استولى على إحدى المخافظ الضخمة.



وهى ليست المرة الأولى التى يسرق فيها هاكرز مبالغ ضخمة، حيث سبق سرقة 40 مليون دولار من عملة Binance، و 32 مليون دولار من Bitpoint ، و 4.2 مليون دولار من Bitrue.



وأكدت شركة CipherTrace المختصة فى العملات المشفرة أن هناك 4.26 مليار دولار من العملات المشفرة قد سُرقت حتى العام الحالى منذ ظهورها، وبعد تداول تلك الأخبار انخفضت أسهم عملة Bitcoin بنسبة 2.74٪ خلال 24 ساعة الماضية.