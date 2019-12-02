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سيارات

تعرف على ميتسوبيشي Space Star الجديدة كليا.. صور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:03 م
Space Star
Space Star
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اشرف عطية
أطلقت شركة ميتسوبيشي الموديل الجديد من أيقونتها space star 2020 ويمتد خطان باللون الأحمر بشكل أفقي مما يرسم على السيارة الملامح الرياضية، ويتوفر للسيارة اثنين من ألوان الطلاء الجديدة؛ الأبيض Diamond والأصفر Sand كما تقدم السيارة نظام دمج الهواتف الذكية بنظامي آبل Carplay وأندرويد Auto.

وأعلنت ميتسوبيشي أن السيارة space star 2020 ذات خمسة ابواب تأتي بطول 3.70 متر، ويتوفر لها محرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 52 كيلووات 71 حصان، ومحرك آخر ثلاثي الأسطوانات 80 حصان.

اما من حيث استهلاك الوقود فتستهلك سيارة ميتسوبيشي space star 2020 حوالي 4.5 لتر لكل 100 كم تقريبا وهو معدل جيد نسبيا.
تعرف على ميتسوبيشي Space Star الجديدة كليا.. صور
تعرف على ميتسوبيشي Space Star الجديدة كليا.. صور
تعرف على ميتسوبيشي Space Star الجديدة كليا.. صور
تعرف على ميتسوبيشي Space Star الجديدة كليا.. صور
تعرف على ميتسوبيشي Space Star الجديدة كليا.. صور
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