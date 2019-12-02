تعليم القليوبية تطلق مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن انطلاق برنامج مسابقة (التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو للعام 2019 /2020م، وذلك فى عامها السابع والعشرين على مستوى الجمهورية وعامها الثانى والعشرين على مستوى الوطن العربي، والتى تنطلق برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقال عجلان إنه تم تشكيل فريق عمل بقيادة حنان بسيونى الموجه العام للعام العربية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حيث تهدف تلك المسابقة إلى رفع مستوى الطلاب فى اللغة العربية ومهاراتها الأربعة (الاستماع – الكلام – القراءة – الكتابة)، وإحياء فن الخطابة المرتجلة التى تبنى الشخصية الفعالة ورفع مستوى الطلاب فى الإلقاء الشعرى المعبر الذى يؤدى الى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم وتمثيل المعانى والتذوق اللغوى والأدبي وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى، فيما يريد الطالب التعبير عنه والتحاور فيه وتدريب الطالب على تقويم ما يقرأ وما يكتب تقويما نحويا صحيحا وتنمية مهارات اللغة العربية بوصفها لغة قومية تغرس الانتماء فى نفوس الأبناء.



وأشار إلى أن فئات المتسابقين هم طلاب الصف الثالث الإعدادى وطلاب المرحلة الثانوية (الصف الثانى والثالث) من البنين والبنات من مدارس التعليم العام والخاص ولكل مرحلة امتحان خاص يناسب ما درسه الطالب أدبيا (شعرا ونثرا) ومدى إجادته للقواعد النحوية والإملائية لما سبق دراسته فى كل مرحلة.



من جانبها، قالت حنان بسيونى موجه عام اللغة العربية بالمديرية إن نظام المسابقة يتم على خمسة مستويات وهى مستوى المدرسة والتى انطلقت فعالياتها يوم الأحد الموافق 24 /11 /2019م ويقوم به المدرس الأول بالمدرسة للطلاب المتميزين فى الإلقاء والخطابة والتأليف شعرا ونثرا على مستوى المرحلة الإعدادية فقط (الصف الثالث فقط) والثانوية (الصف الثانى والثالث) لتحديد الأول فى كل مدرسة من كل مرحلة على أن يرسل المدرس الأول أسم الطالب الأول فى كل مرحلة الى الموجه الأول بالإدارة ومستوى الإدارة التعليمية ويقوم به الموجه الأول بالإدارة التعليمية للطالب الأول من المرحلتين الإعدادية والثانوية لتحديد الطالب الأول على مستوى الإدارة وارسال الأسماء للموجه العام بالمديرية فى موعد غايته الخميس 5 /12 /2019 م.



ومستوى المحافظة يوم الأحد 8 /12 /2019م ويقوم به الموجه العام فى المحافظة لتحديد الأول من الطلاب لكل مرحلة وارسال الأسماء لمكتب مدير عام تنمية اللغة العربية بديوان عام الوزارة الدكتور غازى احمد البنوانى فى موعد غايته 17 /12 /2019م وسيتم تكريم الطالب الأول من كل إدارة تعليمية من قبل الموجه الأول ومدير الإدارة التعليمية .



وأضافت حنان بسيونى أنه سيتم تصعيد الطلاب الفائزين بالمركز الأول للتصفيات على مستوى الجمهورية يوم الأحد 26 /1 /2019م تحت إشراف مدير عام مكتب تنمية اللغة العربية لتحديد العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية من بين 27 طالبا فى كل مرحلة وسيتم تكريم الطالب الأول على مستوى المحافظة من قبل وكيل الوزارة والموجه العام ثم انطلاق التصفيات على مستوى الوطن العربي لتحديد العشرة الأوائل على مستوى العالم العربي فى كل مرحلة.