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توك شو

100 مليون صحة تحذر من خطورة دبوس الطرحة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
الدكتورة ريهام غلاب
الدكتورة ريهام غلاب
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توك شو
قالت الدكتورة ريهام غلاب، مديرة مبادرة "100 مليون صحة للأمراض غير السارية"، إن مبادرة "الحد من انتشار العدوى" تعد جزءا لا يتجزأ من المبادرة من ناحية الأمراض السارية أو فيروس سى، موضحة أن هناك خطة معينة يتم العمل عليها، ونقوم بالتطوير كل فترة.

وأضافت مديرة مبادرة "100 مليون صحة للأمراض غير السارية، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن مصر ستعلن قريبًا أنها خالية من فيروس سي، وذلك بعد نجاح مبادرة 100 مليون صحة في الاكتشاف المبكر للمرض والتوعية به.

وأوضحت ريهام غلاب، أنه من الخطر الشديد أن نجد المواطنين حتى الآن يتوجهون إلى صالونات قص وتجميل الشعر ويستخدمون أدوات غيرهم، وأكدت « لابد لكل شخص أن يكون له أدواته الشخصية لكي لا يكون عرضة للاصابة بالامراض المعدية والخطيرة».

وأكدت، مديرة مبادرة "100 مليون صحة للأمراض غير السارية،« التعقيم ينقل الفيروسات، وعلينا أن نعلم ذلك، وأن دبوس الطرحة، أيضًا ينقل العدوى، والجميع كان غافلا لهذه المعلومة.

وكشفت مديرة مبادرة "100 مليون صحة للأمراض غير السارية، أن وزارة الصحة لم تعد تهتم فقط بمواجهة الأمراض المختلفة، وإنما امتدت جهودها خلال الفترة الأخيرة للاهتمام بصحة المواطنين من خلال التوعية والوقاية عبر المبادرات المختلفة التي تقوم بها الوزارة.



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