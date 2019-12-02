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رياضة

تعرف على أقرب المرشحين لقيادة الإسماعيلي بعد اقتراب إقالة ميودراج يسيتش

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
لصربي ميودراج يسيتش
لصربي ميودراج يسيتش
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حبيبة معتز
ساعات قليلة ويتم إعلان إقالة المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للنادي الإسماعيلي من تدريب الفريق، وذلك بسبب النتائج والمستوى السييء الذي يقدمه الفريق في الفترة الأخيرة.

ويعقد مجلس الإسماعيلي اجتماعا مع المدرب الصربي مساء اليوم للاتفاق على رحيله وتسوية الأمور المالية قبل الرحيل المتوقع.

وعلم "صدى البلد" من مصادر خاصة أن مجلس الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بدأ في إجراء اتصالات مع المدرب الهولندي مارك فوتا المدير الفني السابق للدراويش لتدريب الفريق خلفا لميودراج يسيتش.

كما تواصل المجلس مع الثنائي علي ماهر المدير الفني السابق لإنبي ومحمد وهبة نجم الإسماعيلي السابق وأحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر للمقاصة، من أجل أخذ رأيهم في تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.
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