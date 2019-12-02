دعوى لإلغاء شطب رسالة دكتوراه لأستاذة جامعية بعد عناء 7 سنوات

أقام محمد حامد سالم المحامى وكيلا عن إيمان عباس حامد سيد مدرس مساعد بكلية الزراعة ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء قرار شطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها،مع إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو تشكيل لجنة الحكم والمناقشة تمهيدًا للحكم على رسالتها وتحديد موعد لإنعقادها ،واحتساب فترة التعطيل ضمن المدة القانونية لنيل الرسالة.



وذكرت الدعوى أن الطاعنة سجلت بإحدي الجامعات ، لنيل درجة الدكتوراه منذ عام ٢٠١٢،وقامت بإعداد رسالة الدكتوراه في مجال الزراعة ، وأنجزت الطاعنة رسالة الدكتوراه وإجتازت كافة المواد الدراسية المقررة بتفوق وأنجزت الجزء العملي وإجتازت مادة البحث الداخلي والمناقشة بتقدير جيد جدًا.



وأوضحت الدعوى تفاجؤ الطاعنة بصدور قرار بشطب وإلغاء رسالة الدكتوراه الخاصة بها ، دون إخطارها أو إعلانها قانونًا بقرار شطبها ، وأن هذا القرار صدر مجحفًا لها بعد عناء دام أكثر من 7 سنوات مخالفة للقانون.